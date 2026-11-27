Die US-Börsen haben am Freitag deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 50.775 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.298 Punkten 1,6 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 26.726 Punkten 2,6 Prozent im Plus. Am Freitag fand nur verkürzter Handel statt, nachdem die Wall Street am Donnerstag wegen des Feiertags Thanksgiving geschlossen war.

Die Aktien von Chipherstellern konnten sich etwas erholen. Zuletzt hatten Anleger verstärkt daran gezweifelt, dass sich die hohen Investitionen für Rechenzentren für sogenannte „Künstliche Intelligenz“ auszahlen.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,0936 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9144 Euro zu haben.

Der Ölpreis ließ nach: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 19 Uhr deutscher Zeit 94,55 US-Dollar, das waren 2,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Abend wurden für eine Feinunze 3.654 US-Dollar gezahlt (+2,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 107,41 Euro pro Gramm.