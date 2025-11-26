Newsletter
US-Börsen legen im Gleichschritt weiter zu

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur

An den US-Börsen geht es weiter bergauf. Der Dow schloss am Mittwoch bei 47.427 Punkten und damit 0,7 Prozent höher als am Vortag. In ähnlichem Tempo legte auch der Nasdaq-100 zu, nämlich um 0,9 Prozent auf 25.237 Punkte und der breiter gefasste S&P 500 meldete am Ende 6.813 Punkte, das waren ebenfalls 0,7 Prozent mehr.

Antreiber war nach Ansicht von Marktkommentatoren die weiterhin vorhandene Hoffnung auf weitere Zinssenkungen. Der S&P 500 stieß nach dem vierten Tag mit einem Plus in Folge wieder an seinen 50-Tage-Durchschnitt und darf damit auch auf weitere technische Unterstützung hoffen.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend stärker: Ein Euro kostete 1,1595 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8624 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte auch profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.166 US-Dollar gezahlt (+0,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 115,51 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg unterdessen ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 63,00 US-Dollar, das waren 52 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

