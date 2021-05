US-Börsen legen wieder zu – Öl deutlich teurer

Die US-Börsen haben am Freitag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 34.382,13 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,06 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.170 Punkten 1,49 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq Composite zu diesem Zeitpunkt mit rund 13.425 Punkten 2,32 Prozent stärker.

Wallstreet in New York, über dts Nachrichtenagentur

Erfreulich fanden die Anleger, dass die US-Einzelhandelsumsätze im April überraschend stagnierten. Das hört sich wie eine schlechte Nachricht an, lässt aber vermuten, dass die Verbraucherpreise in naher Zukunft doch nicht so stark steigen und daher auch nicht die gefürchteten Gegenmaßnahmen durch die Fed folgen. Auch moderate Rohstoffpreise spielten nach Ansicht mancher Marktkommentatoren dabei eine Rolle.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagabend stärker. Ein Euro kostete 1,2143 US-Dollar (+0,5 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8235 Euro zu haben. Der Goldpreis konnte auch profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 1.842 US-Dollar gezahlt (+0,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 48,77 Euro pro Gramm.

Richtig kräftig ging es aber beim Ölpreis nach oben: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 68,72 US-Dollar, das waren 2,49 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.