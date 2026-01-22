US-Börsen legen zu – Gold deutlich teurer

Die US-Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.384 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.913 Punkten 0,6 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.518 Punkten 0,8 Prozent im Plus.

Wie bereits am Mittwoch zeigten sich die Marktteilnehmer erleichtert über die Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump in Bezug auf Grönland. Trump hatte am Donnerstag auf seiner persönlichen Plattform geschrieben, auf Grundlage eines Treffens mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte habe man einen Rahmen für ein künftiges Abkommen geschaffen. Wie dieses Abkommen aussehen soll, ist bislang nicht offiziell bekannt. Medienberichten zufolge soll jedoch darin vorgesehen sein, dass Dänemark die Souveränität über kleine Gebiete Grönlands abtreten soll, in denen US-Militärstützpunkte errichtet würden. Der grönländische Ministerpräsident, Jens-Frederik Nielsen, erklärte am Donnerstag, er kenne die Einzelheiten der diskutierten Vereinbarung nicht. Wie auch Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bezeichnete er Fragen der Souveränität jedoch als “rote Linie”.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1750 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8511 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte stark profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.920 US-Dollar gezahlt (+1,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 134,62 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 64,05 US-Dollar, das waren 119 Cent oder 1,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.