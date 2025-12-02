Us-Börsen Legen Zu - Märkte Hoffen Auf Leitzinssenkung

Die US-Börsen haben am Dienstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 47.474 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.829 Punkten 0,3 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.556 Punkten 0,8 Prozent im Plus.

Rund eine Woche vor der nächsten Zinssitzung der US-Zentralbank Federal Reserve setzen die Marktteilnehmer wieder auf eine Leitzinssenkung. Die Notenbanker zeigten sich zwar öffentlich wie auch im Protokoll zur letzten Sitzung gespalten. Laut dem Fed-Watch-Tool der CME Group erwarten die Märkte dennoch eindeutig einen Zinsschritt. US-Präsident Donald Trump erhöht derweil den Druck auf Fed-Chef Jerome Powell und bezeichnete seinen Wirtschaftsberater Kevin Hassett als “potenziellen Fed-Vorsitzenden”.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1623 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8604 Euro zu haben.

Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 4.209 US-Dollar gezahlt (-0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 116,43 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 62,42 US-Dollar, das waren 75 Cent oder 1,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.