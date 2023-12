US-Börsen legen zu – Ölpreis deutlich gestiegen

Die US-Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 37.248 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.720 Punkten 0,3 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 14.762 Punkten 0,2 Prozent fester.

Wallstreet in New York, über dts Nachrichtenagentur

Nachdem der Dow Jones am Vortag einen Höchststand erreicht hat, zeigen sich Anleger am Donnerstag wieder etwas zögerlicher. Die Rally war ausgelöst worden durch Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell, wonach der Zinsgipfel wahrscheinlich erreicht sein dürfte. Zugleich hatte der Präsident der Federal Reserve jedoch auch wiederholt, dass man bereit sei, die Geldpolitik weiter zu verschärfen, wenn es sich als angemessen erweise.

Unterdessen tendierte die europäische Gemeinschaftswährung am Donnerstagabend deutlich stärker. Ein Euro kostete 1,0989 US-Dollar (+1,04 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9100 Euro zu haben. Der Goldpreis zeigte sich kaum verändert, am Abend wurden für eine Feinunze 2.036,33 US-Dollar gezahlt (+0,43 Prozent). Das entspricht einem Preis von 59,51 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 76,69 US-Dollar, das waren 3,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.