US-Börsen legen zu – Übernahme von Activision Blizzard erlaubt

Die US-Börsen haben am Dienstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 34.261 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,9 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.439 Punkten 0,7 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 13.761 Punkten 0,6 Prozent fester.

Wallstreet in New York, über dts Nachrichtenagentur

Anleger blickten auf die Veröffentlichung von Daten zur Kerninflation in dieser Woche. Erwartet wird, dass diese zurückgehen und damit die US-Zentralbank Federal Reserve womöglich einen weniger harten Zinskurs benötigt, um ihr Inflationsziel zu erreichen. Derweil hat ein US-Gericht die Übernahme des Computerspiel-Marktführers Activision Blizzard durch Microsoft erlaubt.

Die Aktien des Spieleherstellers legten bis kurz vor Handelsschluss rund fünf Prozent zu. Unterdessen tendierte die europäische Gemeinschaftswährung am Dienstagabend etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1007 US-Dollar (+0,06 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9085 Euro zu haben. Der Goldpreis legte zu, am Abend wurden für eine Feinunze 1.932,37 US-Dollar gezahlt (+0,36 Prozent).

Das entspricht einem Preis von 56,45 Euro pro Gramm. Der Ölpreis stieg stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 79,47 US-Dollar, das waren 2,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.