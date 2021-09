US-Börsen nach Verlusttag ohne klare Richtung

Die US-Börsen haben nach den deutlichen Kursverlusten vom Montag am Dienstag keine klare Richtung gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 33.919,84 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vortag, nachdem der Index zwischenzeitlich auch im Plus war. Wenige Minuten vor Handelsschluss war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.350 Punkten 0,08 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq Composite zu diesem Zeitpunkt mit rund 14.745 Punkten 0,22 Prozent stärker.

Wallstreet in New York, über dts Nachrichtenagentur

Nach Ansicht mancher Marktkommentatoren hält die Krise um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande die Investoren weiter in ihrem Bann. Auch die bevorstehende Sitzung der US-Notenbank Fed sorgte für Spekulationen um den weiteren geldpolitischen Kurs. Der Goldpreis konnte von dieser Gemengelage profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 1.774 US-Dollar gezahlt (+0,5 Prozent).

Das entspricht einem Preis von 48,64 Euro pro Gramm.