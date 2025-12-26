Newsletter
US-Börsen nach Weihnachtspause etwas schwächer – Gold gefragt

Von DTS Nachrichtenagentur

Die US-Börsen haben am Freitag nach der Weihnachtspause minimal schwächer geschlossen. Der Dow war zu Handelsschluss bei 48.711 Punkten 0,04 Prozent im Minus, der Nasdaq 100 mit 25.644 genau 0,05 Prozent und der breiter gefasste S&P 500 bei 6.930 Punkten 0,03 Prozent niedriger als am Mittwoch.

Offensichtlich haben sich manche Anleger über den freien Handelstag überlegt, noch weiter in Gold zu investieren. Der Goldpreis erklomm am Freitag ein neues Allzeithoch, im Tagesverlauf wurden für eine Feinunze bis zu 4.550 US-Dollar gezahlt über ein Prozent mehr als am Vortag und insbesondere auch mehr als jemals zuvor. Das entspricht einem Preis von 123,83 Euro pro Gramm – ebenfalls ein neues Allzeithoch.

Der Ölpreis sank dagegen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 60,86 US-Dollar, das waren 138 Cent oder 2,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend ebenfalls etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1769 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8497 Euro zu haben.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel