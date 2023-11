US-Börsen ohne klare Richtung – Warten auf Powell

Die US-Börsen haben am Mittwoch keine klare Richtung gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 34.112 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter Vortagesschluss, der breiter gefasste S&P 500 schloss aber mit 4.382 Punkten 0,1 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 mit 15.313 Punkten ebenfalls 0,1 Prozent höher. Viele Marktteilnehmer warteten auf neue Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell, aus denen weitere Hinweise auf die Notenbankpolitik erwartet werden.

Wallstreet, über dts Nachrichtenagentur

Die Zinsen für US-Staatsanleihen gingen wieder leicht zurück. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0709 US-Dollar (+0,10 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9338 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 79,78 US-Dollar, das waren 183 Cent oder 2,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.