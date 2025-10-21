Newsletter
US-Börsen uneinheitlich – Gold lässt kräftig nach

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die US-Börsen haben sich am Dienstag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.925 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.735 Punkten weniger als einen Punkt im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.127 Punkten 0,1 Prozent im Minus.

Die Edelmetallrallye legte am Dienstag eine Pause ein. Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Abend wurden für eine Feinunze 4.105 US-Dollar gezahlt (-5,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 113,71 Euro pro Gramm. Der Silberpreis fiel noch stärker. Die Edelmetalle hatten in den vergangenen Monaten angesichts hoher Unsicherheiten – bei der US-Inflation, im Handelskonflikt zwischen den USA und China, im Gaza-Krieg und beim US-Haushalt – kräftig zugelegt.

Die europäische Gemeinschaftswährung war unterdessen schwächer: Ein Euro kostete am Dienstagabend 1,1606 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8616 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg hingegen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 61,43 US-Dollar, das waren 42 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

