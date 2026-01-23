type here...
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

US-Börsen uneinheitlich – Intel-Zahlen enttäuschen Anleger

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die US-Börsen haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.099 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.916 Punkten wenige Punkte im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.605 Punkten 0,3 Prozent im Plus.

Der Kurs der Intel-Aktien ist am Freitag kräftig abgesackt. Der Nettoverlust des Halbleiterherstellers fiel in den neu vorgestellten Quartalszahlen zwar geringer aus als befürchtet, doch der Ausblick auf das angelaufene Quartal konnte die Erwartungen der Anleger nicht überzeugen. Als Grund für die schwache Prognose wurden Rohstoffengpässe genannt.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1821 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8460 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.980 US-Dollar gezahlt (+0,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 135,46 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 65,92 US-Dollar, das waren 2,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Augsburg: 57-Jährige im Wertachkanal tot aufgefunden – Ermittlungen laufen

0
Ein erschütternder Fund hat am Donnerstagvormittag zu einem größeren...
Augsburg Stadt

Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen: Bordell durchsucht

0
Ein Polizeieinsatz hat am Donnerstag in einem Gewerbegebiet im...
Polizeipräsidium Oberfranken

Polizei entdeckt kinder- und jugendpornografische Inhalte nach Drohnenflug in Oberfranken

0
HARDECK, LKR. TIRSCHENREUTH / LKR. BAMBERG. Ein Drohnenflug führte...
Augsburg Stadt

Eigenes Kind zur Prostitution angeboten – Augsburger Gericht verurteilt Mutter zu dreieinhalb Jahren Haft

0
Vor dem Amtsgericht Augsburg ist eine Frau wegen schwerer...
Politik & Wirtschaft

Polizei verhindert Anschlag auf Merz` Privatflugzeug

0
Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag offenbar...

Neueste Artikel