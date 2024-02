US-Börsen uneinheitlich – Nasdaq deutlich stärker

Die US-Börsen haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 38.672 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 5.027 Punkten 0,6 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 15.991 Punkten 1,3 Prozent fester.

Wallstreet, via dts Nachrichtenagentur

In der anhaltenden Berichtssaison stand am Freitag der Getränke- und Lebensmittelkonzern Pepsico im Zentrum. Anleger zeigten sich trotz gestiegener Gewinne und einer höheren Dividende enttäuscht. Das Unternehmen geht für 2024 von einem schwächeren Wachstum aus.

Unterdessen tendierte die europäische Gemeinschaftswährung am Freitagabend etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0786 US-Dollar (+0,10 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9271 Euro zu haben.

Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 2.024,97 US-Dollar gezahlt (-0,46 Prozent). Das entspricht einem Preis von 60,34 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg hingegen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 81,88 US-Dollar, das waren 25 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.