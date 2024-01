US-Börsen uneinheitlich – Quartalszahlen im Fokus

Die US-Börsen haben sich am Mittwoch uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 37.806 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.869 Punkten 0,1 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 15.482 Punkten 0,4 Prozent fester.

Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur

In den USA geht die Berichtssaison weiter. Die Netflix-Aktien legten kräftig zu, nachdem die Quartalszahlen des Streaminganbieters die Erwartungen übertragen. So wuchsen die Abonnentenzahlen deutlich um rund 13 Millionen an – und entsprechend stieg der Umsatz. Netflix selbst hatte 9 Millionen neue Nutzer prognostiziert. Am Abend werden unter anderem die Quartalszahlen von Tesla und IBM erwartet.

Unterdessen tendierte die europäische Gemeinschaftswährung stärker. Ein Euro kostete am Mittwochabend 1,0879 US-Dollar (+0,25 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9192 Euro zu haben.

Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 2.012,60 US-Dollar gezahlt (-0,82 Prozent). Das entspricht einem Preis von 59,46 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 80,31 US-Dollar, das waren 76 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.