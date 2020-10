US-Historiker: Trump würde Wahlniederlage niemals akzeptieren

Der US-Historiker Timothy Snyder rechnet fest damit, dass US-Präsident Donald Trump unter keinen Umständen nach der Präsidentschaftswahl am 3. November offiziell eine Niederlage eingestehen wird. „Trump wird eine Wahlniederlage nie einräumen“, sagte Snyder dem „Tagesspiegel“. Der US-Präsident schere sich nicht um die Demokratie.

Donald Trump, über dts Nachrichtenagentur

„Die Vereinigten Staaten sind ihm egal“, sagte der Professor für Geschichte an der Yale University in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut. Snyder hatte zuletzt das Buch „Die amerikanische Krankheit“ veröffentlicht, in dem es unter anderem um die Reaktion der USA auf die Corona-Pandemie geht.