In den USA ist die Inflationsrate von 3,0 Prozent im September auf 2,7 Prozent im November gesunken. Das teilte die US-Statistikbehörde am Donnerstag mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.
US-Inflationsrate im November bei 2,7 Prozent
In den USA ist die Inflationsrate von 3,0 Prozent im September auf 2,7 Prozent im November gesunken. Das teilte die US-Statistikbehörde am Donnerstag mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.
Meistgelesen
Augsburg Stadt
Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.12.2025
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co
Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.12.2025
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium München
Schockanruf-Betrug in München: Seniorin übergibt Schmuck an Unbekannte
Am Mittwoch, dem 26.11.2025, wurde eine über 80-jährige Frau...
Politik & Wirtschaft
Forsa: SPD fällt wieder auf Allzeittief
In der von Forsa gemessenen politischen Stimmung zeigt sich...
Vermischtes
SPD-Generalsekretär schlägt soziale Staffelung für Rente vor
SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat in der Debatte um die...