Newsletter
Dienstag, Januar 13, 2026
10.6 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

US-Inflationsrate stagniert im Dezember bei 2,7 Prozent

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In den USA hat die Inflationsrate im Dezember wie im Vormonat bei 2,7 Prozent gelegen. Das teilte die US-Statistikbehörde am Dienstag mit.

Preise in einem US-Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Gegenüber dem Vormonat stiegen die Preise im letzten Monat des Jahres um 0,3 Prozent. Die oft als “Kerninflation” bezeichnete Teuerung ohne Energie und Nahrungsmittel lag im Dezember bei 2,6 Prozent, wie auch im November.

Die Energiepreise stiegen im Jahresvergleich um 2,3 Prozent, nach einem Zuwachs um 4,2 Prozent im Vormonat. Nahrungsmittel verteuerten sich innerhalb eines Jahres um 3,1 Prozent (November: 2,6 Prozent).

Anleger schauen in der Regel mit Argusaugen auf die US-Inflation, da die Teuerungsraten ein wichtiger Indikator für die Zinspolitik der Notenbank Fed ist. Hohe Zinsen gelten als nachteilig für die Börse wie auch für den Immobilienmarkt, unter anderem weil das Bankkonto als Anlagealternative attraktiv bleibt.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Jugendlicher stirbt in Kiefersfelden nach Stromunfall beim Entfernen von Schnee von Stromleitung

0
Am Freitag, den 9. Januar 2026, ereignete sich in...
Vermischtes

Gefährlicher Eisregen führt zu Unfällen – Lage bleibt weiter kritisch

0
Eis- und Schneeglätte haben am Montagmorgen vor allem im...
Polizeipräsidium Oberfranken

Massenkarambolage auf B173 bei Lichtenfels: 18 Fahrzeuge beteiligt, 13 Verletzte

0
Am Montagabend kam es auf der B173 zwischen den...
Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizeipräsidium Mittelfranken

Schwerer Unfall auf A6 bei Nürnberg: Eine Person tot, zwei Autos brennen

0
Am Montagnachmittag, den 12. Januar 2026, kam es auf...

Neueste Artikel