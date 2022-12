Der US-Kongress hat in letzter Minute ein neues Haushaltsgesetz verabschiedet. Nach dem Senat stimmte am Freitag auch das Repräsentantenhaus für das Budget, das Staatsausgaben in Höhe von 1,7 Billionen US-Dollar vorsieht.

Nun muss nur noch US-Präsident Joe Biden unterschreiben. Im Haushaltsgesetz vorgesehen sind auch etwa 45 Milliarden US-Dollar an neuen Hilfen für die Ukraine.

Foto: US-Dollar, über dts Nachrichtenagentur