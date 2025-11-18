Newsletter
Freitag, November 21, 2025
2.7 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

US-Nato-Botschafter kritisiert Käufe von Öl aus Russland

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Nato-Botschafter der USA, Matthew Whitaker, hat die europäischen Nato-Verbündeten zu mehr Engagement bei der Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland aufgerufen.

Us-Nato-Botschafter Kritisiert Käufe Von Öl Aus RusslandNato-Hauptquartier (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Europa soll endlich aufhören, russisches Öl und Gas zu kaufen”, sagte er den “ARD Tagesthemen” am Dienstag. Es gebe immer noch Länder, die dies täten. Whitaker verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass sie zum Beispiel Flüssiggas oder Öl aus den Vereinigten Staaten kaufen könnten. “Es gibt keinen Grund, warum wir die russische Kriegsmaschinerie finanzieren sollten. Und jeder Euro, der in den Kauf von russischem Öl und Gas geht, ist ein Dollar oder Euro zur Unterstützung der russischen Kriegsmaschinerie.”

Whitaker sagte, die USA lieferten kontinuierlich Munition für die Ukraine. Man erwarte, dass die europäischen Verbündeten für die dringend erforderliche Munition bezahlen. Auf beiden Seiten des Atlantiks müsse die Verteidigungsfähigkeit gestärkt werden. Nicht nur der Bedarf der Ukraine, sondern auch der eigene müsse gedeckt werden.

Die Verantwortung, Verhandlungen aufzunehmen sieht Whitaker bei Russland. “Wenn es also um die Verantwortung geht, ist es ganz klar, dass die Russen nicht bereit sind, an den Verhandlungstisch zu kommen, einen Waffenstillstand zu verhandeln und Frieden zu schließen. Präsident Trump versucht die Bedingungen zu schaffen, dass Russland an den Verhandlungstisch kommt”, sagte er.

Trump sei von Putin frustriert. “Jedes Mal, wenn sie miteinander zu sprechen, scheint es eine Bereitschaft zu geben, vielleicht zu einem Waffenstillstand und zu einem verhandelten Frieden zu kommen. Und dann hagelt es weiter Bomben auf ukrainische Städte und Zivilisten”, sagte Whitaker.

Der Druck auf Russland müsse aufrechterhalten werden, so der Nato-Botschafter. Dies tue US-Präsident Trump. In diesem Zusammenhang nannte er Sanktionen gegen Russland. “Wir erwarten, dass die europäischen Alliierten und auch Deutschland, sich uns anschließen und den gleichen Druck ausüben.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen in Augsburg

0
Augsburg – Am heutigen Morgen kam es gegen 9:15...
Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Günzburg

Schwerer Verkehrsunfall bei Münsterhausen (Lkr. Günzburg) – Fahrer schwer verletzt

0
Am Abend des 20. November 2025 ereignete sich auf...
Aichach Friedberg

Unfall auf Höhe Anwalting – Vollsperrung zwischen Mühlhausen und Rehling

0
Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2381 zwischen...
Dillingen

Zug entgleist nach Crash mit LKW – Unfall in Steinheim im Kreis Dillingen

0
Am Donnerstagnachmittag (21.08.2025) ist es auf der Zugstrecke zwischen...

Neueste Artikel