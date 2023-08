US Open: Zverev feiert souveränen Auftaktsieg

Alexander Zverev hat bei den US Open in New York mit einer weitgehend überzeugenden Vorstellung die zweite Runde erreicht. Der an Nummer zwölf gesetzte Hamburger gewann sein Auftaktmatch gegen Aleksandar Vukic aus Australien glatt in drei Sätzen und schonte dabei auch seine Kräfte. Auch Tamara Korpatsch (Hamburg) ist eine Runde weiter.