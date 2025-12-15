US-Regisseur Rob Reiner ist tot – Hinweise auf Gewaltverbrechen

Hollywood-Regisseur Rob Reiner ist tot. Der Filmemacher und seine Ehefrau wurden tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden, berichten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Angaben aus der Familie. Die beiden sollen demnach an Stichwunden gestorben sein.

Rob Reiner und Michele Singer Reiner (Archiv), Xavier Collin/Image Press Agency/Sipa/ddp via dts Nachrichtenagentur

Die Polizei teilte mit, dass sie auf einen Bericht über zwei Verstorbene im Haus von Reiner im Stadtteil Brentwood reagiert habe. Namen wurden in offiziellen Angaben aber nicht genannt. Eine Morduntersuchung sei eingeleitet worden, hieß es. Rettungskräfte waren am Sonntag gegen 15:30 Uhr Ortszeit zu Reiners Haus im Westen von Los Angeles gerufen worden, kurz darauf trafen auch Polizeibeamte ein.

Reiner wurde in den 1970er-Jahren durch die Sitcom “All in the Family” bekannt. Später wechselte er vor allem auf den Regiestuhl und inszenierte erfolgreiche Filme wie “Stand by Me”, “Die Braut des Prinzen”, “Harry und Sally” und “Eine Frage der Ehre”. Er war bis zuletzt aktiv, zuletzt als Schauspieler in der Serie “The Bear” und als Regisseur bei “Spinal Tap II: The End Continues”.