Newsletter
Montag, Dezember 15, 2025
10.5 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

US-Regisseur Rob Reiner ist tot – Hinweise auf Gewaltverbrechen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Hollywood-Regisseur Rob Reiner ist tot. Der Filmemacher und seine Ehefrau wurden tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden, berichten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Angaben aus der Familie. Die beiden sollen demnach an Stichwunden gestorben sein.

Us-Regisseur Rob Reiner Ist Tot - Hinweise Auf GewaltverbrechenRob Reiner und Michele Singer Reiner (Archiv), Xavier Collin/Image Press Agency/Sipa/ddp via dts Nachrichtenagentur

Die Polizei teilte mit, dass sie auf einen Bericht über zwei Verstorbene im Haus von Reiner im Stadtteil Brentwood reagiert habe. Namen wurden in offiziellen Angaben aber nicht genannt. Eine Morduntersuchung sei eingeleitet worden, hieß es. Rettungskräfte waren am Sonntag gegen 15:30 Uhr Ortszeit zu Reiners Haus im Westen von Los Angeles gerufen worden, kurz darauf trafen auch Polizeibeamte ein.

Reiner wurde in den 1970er-Jahren durch die Sitcom “All in the Family” bekannt. Später wechselte er vor allem auf den Regiestuhl und inszenierte erfolgreiche Filme wie “Stand by Me”, “Die Braut des Prinzen”, “Harry und Sally” und “Eine Frage der Ehre”. Er war bis zuletzt aktiv, zuletzt als Schauspieler in der Serie “The Bear” und als Regisseur bei “Spinal Tap II: The End Continues”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Opferzahl nach Anschlag in Sydney steigt weiter

0
Bei dem Terroranschlag während einer Chanukka-Feier in Bondi Beach in Sydney sind nach neuesten Angaben 16 Menschen getötet worden, darunter einer der beiden Schützen.
Bayern

Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern

0
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind...
News

Messerangriff in Asylunterkunft – Mann bei Auseinandersetzung in Friedberg verletzt

0
In einer Asylunterkunft in Friedberg ist es am späten Freitagabend zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 30-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen.
FC Augsburg

“Das ist im Moment einfach sehr bitter” | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zum Spiel zu sagen.
Polizei & Co

Schwerer Unfall in Aretsried | Mountainbiker auf PKW geschleudert

0
In Aretsried kam es zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Mountainbiker und einem Auto. Der 28-jährige Fahrradfahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt.

Neueste Artikel