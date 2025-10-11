Newsletter
Donnerstag, Oktober 23, 2025
10.7 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

US-Schauspielerin Diane Keaton mit 79 Jahren gestorben

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die US-Schauspielerin Diane Keaton ist tot. Sie starb am Samstag im Alter von 79 Jahren, meldeten das Magazin “People” und andere Medien.

Us-Schauspielerin Diane Keaton Mit 79 Jahren GestorbenDiane Keaton, Lumeimages/Camera Press/ddp via dts Nachrichtenagentur

International bekannt wurde Keaton durch ihre Rolle in Francis Ford Coppolas Mafiaepos “Der Pate” (1972) sowie dessen Fortsetzungen. Für ihre Darstellung der Filmfigur Annie Hall in Woody Allens “Der Stadtneurotiker” wurde sie 1978 als beste Hauptdarstellerin mit einem Oscar und einem Golden Globe ausgezeichnet.

Ende der 1980er Jahre begann Keaton auch selbst Regie zu führen, wie bei den Komödien “Entfesselte Helden” (1995) oder “Aufgelegt” (2000). Ihr Schaffen als Schauspielerin umfasst mehr als 70 Produktionen für Film und Fernsehen, zuletzt war sie 2024 in “Arthur`s Whisky” zu sehen. Regie führte sie bei einem Dutzend Produktionen, darunter auch Musikvideos.


DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße

0
Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
FC Augsburg

Große Freude zum Schulanfang: FC Augsburg-Profis besuchen Erstklässler in Stadt und Landkreis Augsburg

0
Ein besonderes Erlebnis zum Schulstart: Am Dienstag machte sich der komplette Kader des FC Augsburg auf den Weg in die Grundschulen der Stadt und des Landkreises, um die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler persönlich zu begrüßen. Bereits zum 13. Mal fand die beliebte Schulaktion statt, bei der die Profis und Trainer den Kindern nicht nur ein Lächeln ins Gesicht zauberten, sondern auch FCA-Turnbeutel, Autogrammkarten und jede Menge gute Laune mitbrachten.
Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Polizeipräsidium Niederbayern

Reisebus auf A93 bei Aiglsbach überfallen: Polizei sucht Zeugen und Hinweise

0
AIGLSBACH, LKR. KELHEIM - Auf der A93 ereignete sich...

Neueste Artikel