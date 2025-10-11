US-Schauspielerin Diane Keaton mit 79 Jahren gestorben

Die US-Schauspielerin Diane Keaton ist tot. Sie starb am Samstag im Alter von 79 Jahren, meldeten das Magazin “People” und andere Medien.

Diane Keaton, Lumeimages/Camera Press/ddp via dts Nachrichtenagentur

International bekannt wurde Keaton durch ihre Rolle in Francis Ford Coppolas Mafiaepos “Der Pate” (1972) sowie dessen Fortsetzungen. Für ihre Darstellung der Filmfigur Annie Hall in Woody Allens “Der Stadtneurotiker” wurde sie 1978 als beste Hauptdarstellerin mit einem Oscar und einem Golden Globe ausgezeichnet.

Ende der 1980er Jahre begann Keaton auch selbst Regie zu führen, wie bei den Komödien “Entfesselte Helden” (1995) oder “Aufgelegt” (2000). Ihr Schaffen als Schauspielerin umfasst mehr als 70 Produktionen für Film und Fernsehen, zuletzt war sie 2024 in “Arthur`s Whisky” zu sehen. Regie führte sie bei einem Dutzend Produktionen, darunter auch Musikvideos.