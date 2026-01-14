Newsletter
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

US-Sondergesandter verkündet zweite Phase des Gaza-Plans

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Steve Witkoff, Sonderbeauftragter von US-Präsident Donald Trump, hat am Mittwoch mitgeteilt, dass die zweite Phase des Gaza-Plans nun starten soll.

Blick von Israel in den Gazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Heute geben wir im Namen von Präsident Trump den Start der zweiten Phase des 20-Punkte-Plans des Präsidenten zur Beendigung des Gaza-Konflikts bekannt, die von einem Waffenstillstand zu Entmilitarisierung, technokratischer Regierungsführung und Wiederaufbau übergeht”, schrieb er auf der Plattform X.

Die zweite Phase sehe die Einrichtung einer technokratischen Übergangsverwaltung der Palästinenser im Gazastreifen sowie die Errichtung des Nationalen Komitees für die Verwaltung des Gazastreifens (NCAG) vor und leite die “vollständige Entmilitarisierung” und den Wiederaufbau des Gazastreifens ein. “Die USA erwarten von der Hamas die uneingeschränkte Erfüllung ihrer Verpflichtungen, einschließlich der unverzüglichen Rückführung der letzten getöteten Geisel”, so Witkoff. “Andernfalls drohen schwerwiegende Konsequenzen.”

Der Waffenstillstand aus der ersten Phase des Plans ist bislang brüchig. Unicef zählt seit Beginn des Waffenstillstands rund hundert getötete palästinensische Kinder. Die Präsidentin der UN-Generalversammlung, Annalena Baerbock, und das Rote Kreuz haben zuletzt Israel aufgefordert, den Zugang für Hilfslieferungen nach Gaza zu verbessern. Israel hatte dagegen zum Jahresstart 37 internationalen Organisationen die Lizenz für Hilfslieferungen entzogen.

Neueste Artikel