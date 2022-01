US-Supertalent Ricardo Pepi auf dem Sprung – Sticht der FC Augsburg Europas-Spitzenclubs aus?

Ricardo Pepi ist begehrt. Der 18-jährige Angreifer des MLS-Clubs FC Dallas gilt als großes Talent, was die europäischen Topclubs auf den Plan gerufen hat. Wechseln wird der amerikanische Nationalspieler aber wohl zum FC Augsburg.

FC Bayern München, Real Madrid, Liverpool FC. Die Zahl der europäischen Spitzenclubs, die sich für eine Verpflichtung von Ricardo Pepi interessierten, ist lange. Nun scheint klar, wohin der Angreifer des FC Dallas aus der nordamerikanischen Major League of Soccer wechseln wird und dies dürfte eine handfeste Überraschung sein. Nach übereinstimmenden Medienberichten aus den USA dürfte der 18-jährige US-Nationalspieler künftig im Trikot des FC Augsburg auflaufen.

Pepi könnte Augsburgs Rekordtransfer werden

Die Ablösesumme soll nach Presse Augsburg-Informationen bei umgerechnet ca. 15. Mio. Euro (17,5 Mio. Dollar) liegen, für die Schwaben wäre dies der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte. Durch Bonuszahlungen könnte der Betrag sogar noch weiter anwachsen. Eine derartige Summe mitten in Zeiten von Einnahmeausfällen zu investieren, ist für den Bundesligisten auch in seinem elften Jahr in der ersten Liga eher ungewöhnlich. Gut möglich, dass deshalb bei diesem Transfer auch der US-amerikanische Investor David Blitzer mit seiner Bolt-Holding eine Rolle spielt. Mit Crystal Palace gehört auch ein englisches Team zum Sportimperium des Amerikaners. Der FCA könnte für Pepi also durchaus als Sprungbrett in die englische Premier League dienen

Ricardo Pepi könnte das Sturmproblem lösen

Einsatzzeiten wären Ricardo Pepi in Augsburg, im Gegensatz zu München, wohl garantiert. Niederlechner und Finnbogason fehlten Trainer Markus Weinzierl zuletzt immer wieder verletzungsbedingt, Zeqiri ist nur ausgeliehen und Cordova kann man den Schritt zum Nummer 1-Stürmer wohl nicht mehr zutrauen. Pepi scheint hingegen der fehlende Torjäger zu sein. In seinen bisher 55 MLS-Partien erzielte er 15 Treffer, für die US-Nationalmannschaft traf er dreimal in sieben Spielen. Ricardo Pepi gilt als künftiger Topstar der US-Boys.

Richardo Pepi soll heute schon in München landen und den Medizincheck absolvieren. Zum Wochenauftakt könnte der junge Texaner dann in Augsburg trainieren und ggf. bereits am kommenden Samstag sein Bundesliga-Debüt in Hoffenheim geben.