US-Zentralbank lässt Leitzins weiterhin unverändert

Die US-Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins im Dollarraum wie von den meisten Marktteilnehmern erwartet zum siebten Mal in Folge unverändert. Er werde weiter in einer Spanne zwischen 5,25 und 5,50 Prozent liegen, teilte die Fed am Mittwoch mit. Es handelt sich dabei um den höchsten Wert seit mehr als zwei Jahrzehnten.

US-Dollar (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zwar deuteten die jüngsten Indikatoren darauf hin, dass sich die Wirtschaftstätigkeit weiterhin in einem soliden Tempo entwickele, so die Währungshüter. In den letzten Monaten habe es “mäßige weitere Fortschritte” bei der Erreichung des Inflationsziels von zwei Prozent gegeben. Zwar habe sich die Inflation abgeschwächt, befände sich aber weiterhin auf einem hohen Niveau.

Die Zahl der Arbeitsplätze sei weiterhin stark gestiegen und die Arbeitslosenquote niedrig geblieben. “Die wirtschaftlichen Aussichten sind ungewiss, und der Ausschuss widmet den Inflationsrisiken weiterhin große Aufmerksamkeit”, hieß es erneut.

Anfang März hatte Fed-Chef Jerome Powell erklärt, dass es wahrscheinlich angemessen sein werde, “irgendwann in diesem Jahr” damit zu beginnen, den restriktiven geldpolitischen Kurs zu lockern. Seitdem waren allerdings auch vermehrt Stimmen aus der Fed-Führung laut geworden, die in Zweifel gezogen haben, dass die Zinssenkungen auch noch kommen. Die Märkte erwarten derzeit, dass die Zinssenkungen erst im Dezember beginnen.