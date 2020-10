USA: Höchststand der Corona-Neuinfektionen

In den USA erreicht die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus einen neuen Höchststand- Kurz vor der Präsidentenwahl. Am Donnerstag wurden über 88 500 Fälle verzeichnet. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität vom Freitag hervor. Das sind fast 10 000 mehr als noch am Vortag. Insgesamt wurden nach Angaben der Universität in den USA seit Beginn der Pandemie fast 9 Millionen Coronavirus-Infektionen bestätigt.

Etwa 228 000 Menschen starben bislang – mehr als in jedem anderen Land der Welt. Dies macht sich auch in Umfragen zur Präsidentschaftwahl bemerkbar: Dort liegt der demokratische Herausforderer Joe Biden vielfach vorn – auch wegen der Unzufriedenheit mit Präsident Donald Trumps Umgang mit der Corona-Krise.