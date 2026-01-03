Newsletter
Politik & Wirtschaft
USA klagen Maduro wegen Terrorismus und Drogenhandel an

Von DTS Nachrichtenagentur

Die USA haben Venezuelas Präsident Nicolás Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores in New York angeklagt.

Maduro werde der “Verschwörung zum Drogenhandel und Terrorismus, der Verschwörung zum Kokainimport, des Besitzes von Maschinengewehren und Sprengkörpern sowie der Verschwörung zum Besitz von Maschinengewehren und Sprengkörpern” beschuldigt, teilte US-Justizministerin Pamela Bondi am Samstag mit.

Der venezolanische Präsident war in der Nacht während eines militärischen Angriffs auf das südamerikanische Land durch US-Truppen gefangengenommen worden.

