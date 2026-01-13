USA und Dänemark planen Grönland-Treffen am Mittwoch

Im Streit um Grönland soll am Mittwoch in Washington ein Treffen von Vertretern Dänemarks und der USA stattfinden.

Wie dänische Medien am Dienstag berichten, nehmen daran US-Vizepräsident JD Vance und US-Außenminister Marco Rubio sowie der dänische Außenminister Lars Lokke Rasmussen und die für Außenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt teil. Laut Rasmussen findet das Treffen im Weißen Haus statt. Ziel sei es, dass sich die Parteien “in die Augen sehen können”.

Nach dänischen Angaben soll auch die Frage einer dauerhafteren militärischen Präsenz in Grönland weiterverfolgt werden. Hintergrund der Spannungen sind vor allem Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der zuletzt mit Blick auf Grönland auch einen militärischen Einsatz nicht ausgeschlossen hatte.