Unmittelbar vor Beginn der Konferenz auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz haben die USA der Ukraine weitere Unterstützung im Umfang von 2,5 Milliarden US-Dollar zugesagt. Das Verteidigungsministerium in Washington teilte mit, es gehe unter anderem um 59 Kampffahrzeuge vom Typ Bradley, 90 gepanzerte Mannschaftstransporter vom Typ Stryker, acht Avenger-Luftabwehrsysteme, Zehntausende von Artilleriegranaten, rund 2.000 Panzerabwehrraketen sowie Munition für das Raketenwerfer-Artilleriesystem HIMARS. Der Ukrainische Präsident bedankte sich am Freitagmorgen für die erneute Zusage und die „unerschütterliche Unterstützung“: Die sei wichtig für den Kampf gegen den Aggressor.

Damit steigt auch der Druck auf Deutschland, weitere Hilfe und insbesondere die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern locker zu machen. Die Bundesregierung hatte Letzteres mit dem Argument abgelehnt, keine Alleingänge unternehmen zu wollen. Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) stellte in Aussicht, dass ein Entscheidung hierzu in Kürze fallen könnte.

Foto: Ukrainische Flagge, über dts Nachrichtenagentur