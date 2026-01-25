type here...
Vermischtes
USA: Wintersturm sorgt für Stromausfälle und legt Flughäfen lahm

DTS Nachrichtenagentur
Ein schwerer Wintersturm hat in den USA zu etlichen Stromausfällen und massiven Einschränkungen des Flugverkehrs geführt.

Laut dem Portal Poweroutage sind derzeit etwa 500.000 Haushalte ohne Strom, wobei der Süden des Landes besonders betroffen ist. In Tennessee, wo sich über 1,3 Zentimeter Eis angesammelt haben, sind über 128.000 Kunden ohne Strom. Auch in Texas und Mississippi sind jeweils mehr als 100.000 Haushalte betroffen.

Der Sturm hat zudem zu massiven Flugstreichungen geführt. Seit Samstag wurden Berichten zufolge über 15.000 Flüge in den USA gestrichen. Allein am Sonntag wurden fast 10.000 Flüge innerhalb, nach oder aus den USA gestrichen, was fast einem Viertel aller Flüge entspricht, die die Federal Aviation Authority an einem Tag abwickelt. Auch für Montag, den voraussichtlichen letzten Tag des Sturms, wurden bereits über 1.800 Flüge gestrichen, vor allem aus New York, Boston und Washington, D.C.

Der Nationale Wetterdienst warnte vor den anhaltenden Auswirkungen von Schnee und Schneeregen, die bis weit in die nächste Woche hinein zu gefährlichen Vereisungen auf Straßen und Gehwegen führen könnten. In vielen Städten wurden Wärmestuben für Obdachlose geöffnet, und vor Supermärkten bildeten sich lange Schlangen von Menschen, die sich mit Lebensmitteln eindecken wollten. US-Heimatschutzministerin Kristi Noem warnte vor einem “historischen Wintersturm”, während US-Verkehrsminister Sean Duffy mitteilte, dass bis zu 240 Millionen US-Bürger betroffen sein könnten.

