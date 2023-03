Uwe Koschinat neuer Cheftrainer von Arminia Bielefeld

Der abstiegsbedrohte Zweitligist Arminia Bielefeld hat Uwe Koschinat als neuen Cheftrainer verpflichtet. Er soll am Samstag beim Heimspiel gegen Darmstadt 98 bereits an der Seitenlinie stehen, teilte der Verein am Donnerstag mit. Koschinat übernimmt damit die Nachfolge des am Dienstag entlassenen Daniel Scherning.

Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Er genieße das „volle Vertrauen“ der Arminen, dass er die Mannschaft zum direkten Klassenerhalt führen werde, sagte Geschäftsführer Christoph Wortmann. Koschinat, der in Sandhausen bereits Erfahrung in der 2. Bundesliga gesammelt hat, habe „überzeugend und sehr leidenschaftlich aufgezeigt, dass er hier mit der Mannschaft und seinem gesamten Team Vollgas für unseren Verein geben wird“. Wortmann sicherte dem neuen Trainer Unterstützung „mit allen Kräften“ zu.

„Ich danke den Arminia-Verantwortlichen für das Vertrauen und habe die absolute Überzeugung, dass wir das alle gemeinsam schaffen“, ließ sich Koschinat in einer Mitteilung des Vereins zitieren. Für die Ostwestfalen ist Koschinat nach Scherning und Uli Forte bereits der dritte Cheftrainer in der laufenden Saison. Die Arminen stehen nach ihrem Abstieg aus der Bundesliga aktuell auf Relegationsplatz 16, nur einen Punkt vor den direkten Abstiegsrängen.