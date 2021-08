Valheims allererstes großes Update – Warum dauert so lange?

Wenn Sie ein Fan von Survival-Spielen sind, haben Sie sicher von dem Titel Valheim gehört, der die ganze Welt im Sturm erobert hat. Valheim wurde im Februar 2021 veröffentlicht und sorgte für einen riesigen Boom in der Spielewelt, mit Millionen von Spielern, die das Spiel ausprobieren wollten, während es immer noch eine Alpha-Version ist.

Es ist ein riesiger Erfolg für jedes Spiel, geschweige denn für ein Spiel, das sich im Early Access befindet und es noch einen langen Weg vor sich hat, bis die Entwickler die endgültige Version des Spiels veröffentlichen. Und der Grund, warum jeder das Spiel spielt, ist, dass Valheim im Gegensatz zu anderen Spielen im Early Access oder sogar in der endgültigen Version extrem gut ausgereift ist.

Nach ein paar Monaten haben die Entwickler bereits ein umfangreiches Update für das Spiel mit dem Namen Hearth and Home angekündigt. Wann kommt es also und was können Sie in Zukunft mit einem neuen Valheim-Konto bekommen? Lass es uns herausfinden

Valheims erstes Update

Obwohl das Spiel sehr ausgereift ist, gibt es immer noch einige Fehler, da sich das Spiel noch in seiner Anfangsphase befindet. Und obwohl das Entwicklungsteam von Valheim das erste Update des Spiels angekündigt hat, das bald veröffentlicht wird, braucht es mehr, als die Spieler ursprünglich erwartet hatten.

Das hat das Entwicklerteam auch dazu veranlasst, eine Klarstellungserklärung herauszugeben, in der es heißt, dass an dem Update gearbeitet wird, aber da das Spiel an Popularität gewonnen hat und Tausende von Spielern Feedback zu den verschiedenen Funktionen des Spiels geben und auch auf verschiedene Fehler darin hinweisen , hat das Team beschlossen, das Spiel weiter zu verbessern und so viele Probleme wie möglich zu beseitigen, bevor das Update endlich veröffentlicht wird.

Dabei ist es beruhigend zu wissen, dass das Team rund um die Uhr daran arbeitet, das Spielerlebnis so reibungslos wie möglich zu gestalten. Wir müssen also möglicherweise noch ein bisschen auf das Update von Hearth and Home warten, aber das Warten wird sich auf jeden Fall lohnen.

Wenn Sie die offizielle Website von Valheim verfolgt haben, waren sie äußerst transparent und haben aktiv Informationen über das Update veröffentlicht. Wir werden eine Menge Koch- und Handwerks-Updates, einige Lebensmittel-Updates, Farm-Updates und vieles mehr sehen können.