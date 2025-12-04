Newsletter
Donnerstag, Dezember 4, 2025
7.8 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Van Aken fordert China-Initiative für Ukraine-Gespräche

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Linken-Vorsitzende Jan van Aken verlangt eine neue diplomatische Offensive im Ukraine-Krieg – angeführt von Europa. “Ich würde vorschlagen, dass jetzt die EU und die Bundesregierung, also von alleine Merz mit Macron, gemeinsam nach Peking fliegen”, sagte er dem Magazin Politico. “Wenn Xi Jinping einlädt, kommt auch Wladimir Putin.” Ohne China “kommen wir nicht weiter”.

Van Aken Fordert China-Initiative Für Ukraine-Gespräche
Jan van Aken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

China habe “von Anfang an gesagt, der Krieg ist völkerrechtswidrig” und unterstütze Russland nicht militärisch; der Konflikt sei “Gift für den Welthandel”. Daher könne Peking Bewegung erzwingen. Van Aken sagte, man müsse “immer mit Putin reden”, um Verhandlungen zu ermöglichen. Gleichzeitig fordert er mehr wirtschaftlichen Druck: “Die Schattentanker fahren immer noch jeden Tag an unserer Küste vorbei und nichts wird getan.”

Waffenlieferungen lehnt er weiter ab. “Ich finde Waffenlieferungen deswegen falsch, weil alles andere nicht versucht wird.” Auch die Unterscheidung bei Abwehrraketen sei künstlich: “Diese funktioniert nur auf dem Papier, aber nicht im echten Leben.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Eilmeldung | Größerer Verkehrsunfall auf der A8 – Autobahn bei Zusmarshausen gesperrt

0
Am Mittwochmorgen ereignete sich nach Polizeiangaben auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart ein größerer Unfall. Die Autobahn ist bei Zusmarshausen derzeit voll gesperrt.
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Politik & Wirtschaft

Putin spricht über Krieg mit Europa: “Es wird sehr schnell gehen”

0
Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem TV-Gespräch am...
Polizei & Co

Brand im Augsburger Hotelturm: Großeinsatz der Rettungskräfte am gestrigen Abend

0
Am gestrigen Abend kam es gegen 21.30 Uhr zu...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel