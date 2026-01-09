Van Aken sieht sich mit katholischer Kirche versöhnt

Linken-Chef Jan van Aken ist nach eigener Aussage vom christlichen Gebot der Nächstenliebe geprägt.

Katholischer Pfarrer in einer Messe (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das habe ihm vor allem seine Mutter “ganz stark vorgelebt, jeden Tag”, sagte van Aken der “Rheinischen Post”. “Meine Mutter war streng katholisch, sicher auch ein Grund, warum ich sehr sozial erzogen wurde”, sagte van Aken, der in seiner Kindheit auch Messdiener war.

Als Jugendlicher habe van Aken mit der Kirche dann gebrochen. “Versöhnt war ich mit der katholischen Kirche erst wieder, als ich für Greenpeace auf den Philippinen war. Da hatten wir Unterstützung von einem Pfarrer vor Ort erhalten. Es gibt auch gute Teile der katholischen Kirche”, sagte van Aken.

Einen Wiedereintritt in die Kirche könne sich der Linken-Chef dennoch “eher nicht” vorstellen. Das hänge auch mit dem Glauben zusammen, sagte er. “Ich kann mir vorstellen, dass es etwas Höheres gibt. Aber ich glaube nicht so, wie meine Mutter an Gott geglaubt hat”, so van Aken.