Sonntag, Oktober 19, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Van Aken verlangt Sanktionen gegen Israel

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Linken-Chef Jan van Aken fordert trotz Waffenruhe mit der Hamas wirtschaftliche Sanktionen gegen Israel, um einen “belastbaren Frieden” im Gazastreifen zu erreichen.

Van Aken Verlangt Sanktionen Gegen Israel
Jan van Aken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Es reicht nicht, keine Waffen nach Israel zu liefern”, sagte van Aken dem Nachrichtenportal T-Online. “Die wirtschaftliche Bevorzugung Israels muss jetzt beendet werden, es braucht wirtschaftliche Sanktionen.”

“Es gibt kein Friedensabkommen”, so der Linken-Chef weiter. Die Lage sei “fragil”, daher müsse Deutschland “großen Druck auf die israelische Regierung und die Hamas” ausüben. Das bedeute auch, den Druck auf die Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu aufrechtzuerhalten, so van Aken.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Newsletter

