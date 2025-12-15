Newsletter
Montag, Dezember 15, 2025
10.4 C
London
type here...
Subscribe
Vandalismus im Zug: TSV 1860 Fans verursachen Schäden während Fußballreise
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Vandalismus im Zug: TSV 1860 Fans verursachen Schäden während Fußballreise

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am vergangenen Samstag, den 13. Dezember, kam es im Rahmen der Fanreise zum Fußballspiel zwischen den Drittligisten FC Ingolstadt 04 und TSV 1860 München zu mehreren Fällen von Vandalismus in Zügen.

Beschädigungen im Regionalzug

Unbekannte Täter beschmierten am Samstagnachmittag den Fahrgastraum der Regionalbahn RB 16 zwischen Ingolstadt Hauptbahnhof und München Hauptbahnhof mit wasserunlöslicher Farbe. Betroffen waren unter anderem Zugwände, Sitzgarnituren, Fenster und Spiegel. Zudem wurden zahlreiche Aufkleber angebracht. Die Tat ereignete sich während der Rückfahrt vom Spiel 1860 München gegen den FC Ingolstadt. Die Bundespolizei entdeckte die Sachbeschädigung bei der Ankunftsüberwachung der 1860-Fans am Münchner Hauptbahnhof gegen 18:47 Uhr. Insgesamt wurde eine Fläche von 60 Quadratmetern besprüht. Der Sachschaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt.

Vandalismus auch auf der Hinfahrt

Die DB Regio AG hat darüber hinaus eine Strafanzeige wegen weiterer Vandalismusfälle erstattet. Auf der Hinfahrt nach Ingolstadt wurden ähnliche Schäden an einem Zug festgestellt, die einen Schaden von etwa 500 Euro verursachten.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Opferzahl nach Anschlag in Sydney steigt weiter

0
Bei dem Terroranschlag während einer Chanukka-Feier in Bondi Beach in Sydney sind nach neuesten Angaben 16 Menschen getötet worden, darunter einer der beiden Schützen.
Bayern

Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern

0
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind...
News

Messerangriff in Asylunterkunft – Mann bei Auseinandersetzung in Friedberg verletzt

0
In einer Asylunterkunft in Friedberg ist es am späten Freitagabend zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 30-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen.
Polizei & Co

Schwerer Unfall in Aretsried | Mountainbiker auf PKW geschleudert

0
In Aretsried kam es zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Mountainbiker und einem Auto. Der 28-jährige Fahrradfahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt.
FC Augsburg

“Das ist im Moment einfach sehr bitter” | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zum Spiel zu sagen.

Neueste Artikel