Vandalismus im Zug: TSV 1860 Fans verursachen Schäden während Fußballreise

Am vergangenen Samstag, den 13. Dezember, kam es im Rahmen der Fanreise zum Fußballspiel zwischen den Drittligisten FC Ingolstadt 04 und TSV 1860 München zu mehreren Fällen von Vandalismus in Zügen.

Beschädigungen im Regionalzug

Unbekannte Täter beschmierten am Samstagnachmittag den Fahrgastraum der Regionalbahn RB 16 zwischen Ingolstadt Hauptbahnhof und München Hauptbahnhof mit wasserunlöslicher Farbe. Betroffen waren unter anderem Zugwände, Sitzgarnituren, Fenster und Spiegel. Zudem wurden zahlreiche Aufkleber angebracht. Die Tat ereignete sich während der Rückfahrt vom Spiel 1860 München gegen den FC Ingolstadt. Die Bundespolizei entdeckte die Sachbeschädigung bei der Ankunftsüberwachung der 1860-Fans am Münchner Hauptbahnhof gegen 18:47 Uhr. Insgesamt wurde eine Fläche von 60 Quadratmetern besprüht. Der Sachschaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt.

Vandalismus auch auf der Hinfahrt

Die DB Regio AG hat darüber hinaus eine Strafanzeige wegen weiterer Vandalismusfälle erstattet. Auf der Hinfahrt nach Ingolstadt wurden ähnliche Schäden an einem Zug festgestellt, die einen Schaden von etwa 500 Euro verursachten.