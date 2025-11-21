Newsletter
Sonntag, November 23, 2025
7.7 C
London
type here...
Subscribe
Vandalismus in Kasendorf: Unbekannte hinterlassen Hakenkreuz auf Infotafel – Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Vandalismus in Kasendorf: Unbekannte hinterlassen Hakenkreuz auf Infotafel – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Kasendorf im Landkreis Kulmbach sorgten unbekannte Täter für Aufsehen, als sie eine Informationstafel mit einem Hakenkreuz beschmierten. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Vandalismus an Informationstafel in Kasendorf

In den vergangenen Tagen kam es an der St2190 zu einem Vorfall von Vandalismus. Die Täter beschmierten die Informationstafel an einem Parkplatz mit einem Hakenkreuz, einer verfassungswidrigen Symbolik. Zusätzlich wurde auch die Verglasung des Kastens beschädigt.

Schaden in Höhe von 500 Euro

Durch die Sachbeschädigung entstand ein geschätzter Schaden von circa 500 Euro. Die Polizei nimmt den Vorfall sehr ernst und hofft auf die Mithilfe der Bevölkerung, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen zu können.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburger Panther

Auswärtssieg der Augsburger Panther wird von vermeintlich schwerer Verletzung überschattet

0
Nach zwei Rückschlägen in Folge haben die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga ein wichtiges Lebenszeichen gesetzt. Beim 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen in Köln zeigte der AEV eine kämpferisch starke Leistung – musste aber zwei verletzte Spieler verkraften.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 21.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Brand in Augsburger Wohnhaus: Fünf Verletzte und 30.000 Euro Sachschaden durch technischen Defekt eines Aquariums

0
In der Augsburger Firnhaberau kam es am Donnerstag, den...
FC Augsburg

Zurück in die Erfolgsspur? | Der FC Augsburg muss gegen den HSV gewinnen

0
Der FC Augsburg steckt weiter in der Ergebniskrise, vor der Jahreshauptversammlung sollte man diese beenden. Jetzt kommt der Aufsteiger HSV nach Schwaben. 
Augsburg Stadt

Augsburg stoppt Negativserie mit hart erkämpftem 1:0 gegen den HSV

0
Nach vier Niederlagen in Folge wollte Augsburg im Duell...

Neueste Artikel