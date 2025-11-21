Vandalismus in Kasendorf: Unbekannte hinterlassen Hakenkreuz auf Infotafel – Polizei sucht Zeugen

In Kasendorf im Landkreis Kulmbach sorgten unbekannte Täter für Aufsehen, als sie eine Informationstafel mit einem Hakenkreuz beschmierten. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Vandalismus an Informationstafel in Kasendorf

In den vergangenen Tagen kam es an der St2190 zu einem Vorfall von Vandalismus. Die Täter beschmierten die Informationstafel an einem Parkplatz mit einem Hakenkreuz, einer verfassungswidrigen Symbolik. Zusätzlich wurde auch die Verglasung des Kastens beschädigt.

Schaden in Höhe von 500 Euro

Durch die Sachbeschädigung entstand ein geschätzter Schaden von circa 500 Euro. Die Polizei nimmt den Vorfall sehr ernst und hofft auf die Mithilfe der Bevölkerung, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen zu können.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.