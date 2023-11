VBL Club Championship startet in die Saison – FC Augsburg mit Auftaktniederlage gegen den VfB Stuttgart

Derbys, schöne Tore, Tricks und jede Menge Spielfreude zum Auftakt in die neue VBL Club Championship Saison. Mit dem ersten Spieltag startete die von der DFL & EA SPORTS gegründete VBL Club Championship am Samstag & Sonntag (18. & 19. November) in ihre sechste Saison. Zum Auftakt in die VBL Club Championship muss sich der FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart mit 5:6 geschlagen geben.

Die von der DFL & EA SPORTS gegründete Virtual Bundesliga Club Championship startet am 18. & 19. November in ihre neue Saison. Die 35 Clubs aus der 1. und 2. Bundesliga (ausgenommen Union Berlin) spielen dabei den Deutschen Club-Meister 23/24 im eFootball (EA SPORTS FC 24 auf der Playstation 5) aus.

Erstmals in der VBL Club Championship vertreten sind die eSports-Teams des FC Bayern München und von Borussia Dortmund. Der Kader des FC Bayern München beinhaltet mit Lukas „Lukas__1004“ Seiler, Fabian „Epixal“ Loos und Thomas „xThomas_om“ Ostermaier bekannten Namen aus der Club Championship. Zuvor waren die drei für die TSG Hoffenheim, den FC Schalke 04 und den SSV Jahn Regensburg aktiv. Der neue Coach ist Marcel „Minusmacher31“ Gramann. Der FC Bayern startet mit einem Unentschieden gegen den Karlsruher SC in ihre erste Partie der VBL Club Championship. Die Einzelspiele endeten mit je einem Sieg (2:1 bzw. 2:3) sowie einem 2:2-Unentschieden im dritten Einzelspiel.

Borussia Dortmund geht mit seinem Kader um Dennis „Denninho“ Malcherczyk, Alihan Kösecik, Bradley Destoop und Roee Feldman in die neue Saison. Das Trainerteam bilden Stefan Gajduk, der seinen Vertrag verlängerte, mit Alexander Steinmetz. Der BVB betrieb bereits zuvor eFootball, nahm allerdings bisher nicht am Wettbewerb der DFL teil. In ihrer ersten Partie der VBL Club Championship müssen sie sich knapp gegen den VfL Bochum geschlagen geben. In drei Einzelspielen gab es eine 1:2 Niederlage sowie zwei 2:2-Unentschieden in engen Partien.

Zum Saisonauftakt in der Division Nord-West gelingt dem e-Sports-Team des 1. FC Köln mit zwei Kantersiegen in den Einzelspielen gegen den VfL Osnabrück ein nahezu perfekter Saisonstart. Der F.C. Hansa Rostock, amtierender Vizemeister startet mit einem Sieg gegen den 1. FC Magdeburg wieder erfolgreich in die Liga. Auch der 1. FC St. Pauli, Werder Bremen und der Hamburger SV sichern sich 3 Punkte zum Saisonauftakt.

In der Division Süd-Ost ist der amtierende Meister RB Leipzig auch zum Saisonstart das Maß der Dinge. Das e-Sports-Team, um Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin und Levy Finn „Levyfinn“ Rieck, knüpfte an die erfolgreiche vergangene Saison an und konnte zum Saisonauftakt seine Begegnung gegen den 1. FC Kaiserslautern für sich entscheiden. Auch Hertha BSC und TSG Hoffenheim überzeugen mit einem Sieg zum Saisonauftakt.