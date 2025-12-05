Newsletter
Freitag, Dezember 5, 2025
8.6 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

VdK will Freibeträge für gesetzliche Rentenversicherung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, begrüßt die Verabschiedung zum Rentenpaket der Bundesregierung, warnt aber davor, es dabei zu belassen. “Die beschlossene Haltelinie bei 48 Prozent ist ein wichtiger Schritt, der zumindest in den kommenden sechs Jahren sicherstellt, dass die Renten nicht an Kaufkraft verlieren”, sagte Bentele der “Rheinischen Post” (Samstagausgabe).

Vdk Will Freibeträge Für Gesetzliche Rentenversicherung
Rentenversicherung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das sei eine gute Nachricht für Rentner, die das Vertrauen in die gesetzliche Rente stärken würde. Gleiches gelte für die Angleichung der Kindererziehungszeiten mit der Mütterrente.

“Die geplante Rentenkommission sollte nun den Auftrag haben, die gesetzliche Rente auf breitere Schultern zu verteilen”, fuhr die VdK-Präsidentin fort. Es brauche ein Konzept, mit dem Beamte sowie Selbstständige in die Rente einbezogen werden und “brachliegende Potenziale des Arbeitsmarkts insbesondere von Frauen gehoben werden”. Nur so könne die gesetzliche Rente auch in Zukunft der wesentliche Baustein der Altersvorsorge bleiben.

Das Paket reiche auch nicht aus, um die Altersarmut zu bekämpfen. Dazu forderte der VdK “einen Freibetrag auf gesetzliche Rentenzahlungen für Menschen, die im Alter auf Grundsicherung angewiesen sind”. Dadurch könnten wesentlich mehr von Altersarmut bedrohte Frauen von den verbesserten Kindererziehungszeiten profitieren. “Freibeträge wie bei der betrieblichen und privaten Altersvorsorge sowie bei der Grundrente sollten auch für Einkommen aus der gesetzlichen Rentenversicherung gelten. Die Ungleichbehandlung von privater, betrieblicher und gesetzlicher Altersabsicherung ist nicht nachvollziehbar”, so Bentele.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

Ingenried: Schwerer Unfall auf der B472 – Sieben Menschen teils lebensgefährlich verletzt

0
Schongau/Marktoberdorf – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B472...
Polizei & Co

Brand im Augsburger Hotelturm: Großeinsatz der Rettungskräfte am gestrigen Abend

0
Am gestrigen Abend kam es gegen 21.30 Uhr zu...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Polizeipräsidium Niederbayern

Polizei sucht weiterhin nach vermisstem Mann aus Kelheim – Zeugen dringend gebeten, Hinweise zu geben

0
Die Polizei Kelheim bittet erneut um Mithilfe aus der...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 04.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel