Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, dringt auf eine schnelle Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket. „Günstig, bundesweit einheitlich und unkompliziert – so soll das neue Ticket sein“, sagte Bentele den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).

So könnten viele Menschen trotz der hohen Inflation weiterhin klimafreundlich mobil bleiben. Zugleich mahnte die VdK-Präsidentin Lösungen für mobilitätseingeschränkte Menschen an: „Das fängt mit mehr Stell- und Stehplätze für Rollstühle, Rollatoren und Kinderwägen in den Zügen an.“ Auch der barrierefreie Ausbau vieler Bahnhöfe müsse endlich Realität werden.

Foto: 9-Euro-Ticket, über dts Nachrichtenagentur