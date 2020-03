VDMA will Verlängerung des Kurzarbeitergelds auf 24 Monate

Der Präsident des Maschinenbauverbands VDMA, Carl Martin Welcker, fordert Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in einem Brief auf, rasch die Bezugsdauer des Kurzarbeitergelds auf 24 Monate zu verlängern. Für viele Beschäftigte im Maschinenbau und im Automobilzuliefererbereich gelte unter anderem wegen der internationalen Handelskonflikte bereits seit Frühjahr oder Sommer 2019 Kurzarbeit, heißt es in dem Schreiben von Wecker, über welches das „Handelsblatt“ berichtet. „Wenn die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld nicht zeitnah verlängert wird, bleibt den Unternehmen nichts anderes übrig, als die betroffenen Beschäftigten zu entlassen“, heißt es in dem Brief weiter.

Euroscheine, über dts Nachrichtenagentur