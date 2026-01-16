Newsletter
type here...
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Venezuela lässt mehrere Journalisten frei – Lage weiter schlecht

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In Venezuela sind fünf von sechs inhaftierten Journalist freigelassen worden. Das teilte die Menschenrechtsorganisation “Reporter ohne Grenzen” mit. Die Aktion sei Teil einer größeren Entlassungswelle von politischen Gefangenen.

Venezuela (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zu den Freigelassenen gehört der Journalist Luis López, der im Juni 2024 festgenommen wurde und für die Zeitung La Verdad de Vargas arbeitete. Auch Leandro Palmar und sein Kollege Belices Salvador Cubillán sind wieder frei. Sie arbeiteten für “LUZ Radio” und wurden wegen angeblicher Terrorismusvorwürfe in Haft gesteckt. Die Journalistin Nakary Mena Ramos und ein Kameramann, die beide für das Nachrichtenportal Impacto Venezuela berichteten, sind ebenfalls unter den freigelassenen Journalisten.

Laut der venezolanischen Pressegewerkschaft SNTP kamen alle Journalisten allerdings nur unter Auflagen frei und stehen weiter vor Gericht. Ein sechster Journalist sitzt zudem weiter hinter Gittern: Rory Branker berichtete für die Nachrichtenseite La Patilla und wurde im Februar 2025 gewaltsam festgenommen. Im Dezember wurde er aus dem Gefängnis an einen unbekannten Ort verschleppt, dem Vernehmen nach soll er sich in einer Haftanstalt in Tocorón im Bundesstaat Aragua befinden.

Insgesamt hat sich nach Angaben von “Reporter ohne Grenzen” seit der US-Militäraktion am 3. Januar und der Verschleppung von Staatspräsident Nicólas Maduro die Situation für Journalisten in Venezuela sogar weiter verschlechtert. Am 5. Januar wurden 14 Journalisten vorübergehend festgenommen und ihre Ausrüstung durchsucht. Die Behörden erschweren außerdem den Zugang zu offiziellen Informationen, gleichzeitig verweigern sie ausländischen Journalisten weiterhin die Einreise.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg: 38 Verletzte und zahlreiche Wohnungen unbewohnbar

0
Bei einem ausgedehnten Wohnungsbrand in der Biermannstraße in Augsburg...
Polizei & Co

Vollsperrung ST 2380 zwischen Königsbrunn und Mering – Unfall bei Friedenau

0
Königsbrunn/Mering – Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person...
Polizei & Co

Unbekannter entwendet Lkw für Spritztour und verursacht Unfälle auf der A8 bei Gersthofen

0
Am Samstag, den 10. Januar 2026, ereignete sich in...
Bayern

Unfall am Autobahnkreuz München-West: Vollsperrung der A8 im Berufsverkehr

0
Am Donnerstag, 15. Januar 2026, kam es gegen 5.50...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel