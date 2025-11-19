Newsletter
Mittwoch, November 19, 2025
4.5 C
London
type here...
Subscribe
Verabschiedung von Polizeivizepräsident Stadler und Einführung von Nachfolger Haber in Memmingen
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Verabschiedung von Polizeivizepräsident Stadler und Einführung von Nachfolger Haber in Memmingen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Memmingen lädt zu einem bedeutenden Ereignis ein: die Verabschiedung des Polizeivizepräsidenten Dr. Dominikus Stadler sowie die Amtseinführung seines Nachfolgers, Michael Haber.

Feierliche Zeremonie in der Stadthalle Memmingen

Am Mittwoch, den 26. November 2025, um 13:00 Uhr wird in der Stadthalle Memmingen, Platz der Deutschen Einheit 1, der Festakt stattfinden. Die Veranstaltung wird von der Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner geleitet. Der Staatssekretär des Bayerischen Ministeriums des Innern, für Sport und Integration, Sandro Kirchner, wird ebenfalls sprechen.

Anmeldung und Teilnahmebedingungen

Medienvertreter sind gebeten, sich bis Freitag, den 21.11.2025, 12:00 Uhr, beim Präsidialbüro des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West per E-Mail unter pp-sws.pb@polizei.bayern.de anzumelden. Vor Ort stehen ausreichend Parkplätze in der Parkgarage der Stadthalle zur Verfügung.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Aichach Friedberg

Unfall auf Höhe Anwalting – Vollsperrung zwischen Mühlhausen und Rehling

0
Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2381 zwischen...
Newsletter

Radfahrer (34) überfallen – Großeinsatz mit SEK in Neuburg an der Donau

0
Am Montagnachmittag hat ein mutmaßlicher Raubüberfall in der Neuburger...
Augsburg Stadt

Verkehrsunfall in Augsburg: 14-Jähriger von Auto erfasst und mitgeschleudert

0
Bei einem Verkehrsunfall nahe der Tramhaltestelle Brunntal in der...
Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel