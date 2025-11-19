Verabschiedung von Polizeivizepräsident Stadler und Einführung von Nachfolger Haber in Memmingen

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Memmingen lädt zu einem bedeutenden Ereignis ein: die Verabschiedung des Polizeivizepräsidenten Dr. Dominikus Stadler sowie die Amtseinführung seines Nachfolgers, Michael Haber.

Feierliche Zeremonie in der Stadthalle Memmingen

Am Mittwoch, den 26. November 2025, um 13:00 Uhr wird in der Stadthalle Memmingen, Platz der Deutschen Einheit 1, der Festakt stattfinden. Die Veranstaltung wird von der Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner geleitet. Der Staatssekretär des Bayerischen Ministeriums des Innern, für Sport und Integration, Sandro Kirchner, wird ebenfalls sprechen.

Anmeldung und Teilnahmebedingungen

Medienvertreter sind gebeten, sich bis Freitag, den 21.11.2025, 12:00 Uhr, beim Präsidialbüro des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West per E-Mail unter pp-sws.pb@polizei.bayern.de anzumelden. Vor Ort stehen ausreichend Parkplätze in der Parkgarage der Stadthalle zur Verfügung.