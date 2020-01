Augsbow 2020 – DER Treffpunkt für Bogenschützen

Auf die AUGSBOW nach Augsburg locken vom 18. bis 19. Januar 2020 die Bayerische Meisterschaften, die Jagd mit Pfeil und Bogen und viele neue namhafte Aussteller. Das Anglerforum und die Profimeile bieten bereits ab dem 16. Januar 2019 jede Menge Neuheiten und aktuellstes Wissen. Die großzügige indoor Werferzone der Fliegenfischer fasziniert mit eleganter Wurftechnik namhafter Profis sowie persönlicher Anleitung und macht einfach Lust, diese besondere Art des Fischens zu erlernen.

Testen und kaufen

Am Messewochenende gibt es gleich zwei Veranstaltungen zum Preis von einer: Die AUGSBOW öffnet sozusagen direkt nach der ATA (Archery Trade Association) in Indianapolis (USA) ihre Pforten für den deutschen Markt mit Neuheiten aus der Bogenwelt. Hobby-, Sport- und Jagdschützen dürfen sich auf viele große und namhafte Händler freuen: Die BogenSportWelt, das Bogensportzentrum Breitenstein, die Beier Distribution GmbH, die Perfekt Archery Distribution GmbH und Bogenbau Hohenreiter sind beispielsweise mit dabei. Uwe Beier, Mitorganisator der AUGSBOW und Geschäftsführer der Beier Distribution GmbH rechnet nicht nur mit einem kaufkräftigen Publikum aus ganz Deutschland, sondern auch aus den Nachbarstaaten Schweiz und Österreich. Die Aussteller der zweitägigen AUGSBOW dürfen dabei ohne Mehrkosten an allen vier Messetagen beim naturaffinen Publikum für ihre Produkte und die Bogen-Passion werben.

Pfeilschneller Produkteinblick

Die Horse Gear Innovations KG bietet hochwertiges Zubehör für jeden Bogenschützen. Als Sattlerei und Ledermanufaktur ist die Produktion auf Sonderanfertigungen sowie individuelle Kundenideen und -wünsche ausgerichtet. Edle Rückenköcher, Seitenköcher im orientalischen Stil, Holsterköcher, Taschenköcher und vieles mehr lassen das Herz der Bogenschützen höherschlagen. Viele dieser Produkte gibt es auch aus ökologisch gegerbtem Olivenleder. Beim Gerbprozess mit Olivenblattextrakten fallen die in Verruf geratenen chemischen Gerbstoffe komplett weg. Die Perfekt Archery Distribution GmbH deckt mit ihrem Produktangebot alle olympischen Disziplinen ab. Geschäftsführer Eric Lüttmerding ist selbst ein exzellenter Schütze und zur Beratung mit vor Ort.

Holzbögen nach Maß baut Fritzbogen: Habicht, Falke, Milan und Sperber heißen die verschiedenen Bogenarten, welche die Pfeile ins Ziel fliegen lassen. Für 80,00 Euro kann man bei Fritzbogen zudem für sechs Monate einen Leihbogen aus der Baureihe Sperber „leasen“. Teilbare Recourve-Bögen und einteilige Langbögen aus sehr hochwertigen Materialien fertigt die hauseigene Werkstatt von Bogenbau Hohenreiter. Exakt nach Kundengeschmack, individuell ausgestattet mit unterschiedlichen Griffstückvarianten in der erforderlichen Griffgröße, werden die Einzelstücke hergestellt. Geschäumte 3D-Tiere der Beier Distribution GmbH begeistern nicht nur die Freiluft-Bogenschützen. Das neue, nicht lebensgroße Bärensortiment besteht aus Eisbär, Braunbär und Kragenbär. Auch ein feister Keiler sowie ein Wolfswelpe gehören zur aktuellen Kollektion. Tannenhäher, Grünhäher, Eichelhäher und Nebelkrähe erweitern das Angebot um neue sportliche kleine Ziele.

Zudem bietet die AUGSBOW Pfeile, Zielscheiben, das komplette Zubehörsortiment, Fachmagazine und Reisen. Die Möglichkeit, sich von echten Experten beraten zu lassen und dabei das Material vor Ort auch beim Schuss testen zu können, ist ein absolutes Plus im Vergleich zu einer Online-Bestellung. Der große Testparcours ermöglicht dabei das Bogenschießen in seinem ganzen Facettenreichtum. Die Aussteller dürfen den Parcours für ihre Kunden nutzen und auch das spektakuläre Bogen-Schießkino steht sowohl Ausstellern als auch Besuchern zur Nutzung mit dem eigenen Equipment zur Verfügung. Zielscheibe ist dabei eine Leinwand, auf der verschiedene Filme laufen, die am Ende des Videos das Auszählen der Treffer gestattet.

Moderne Jagd mit Pfeil und Bogen

Die moderne Bogenjagd wird von 17 europäischen Ländern als waidgerechte und tierschutzgerechte Jagdart akzeptiert, doch in Deutschland ist sie per Bundes- und Landesjagdgesetze auf Schalenwild nicht möglich. Der Deutsche Bogenjagd Verband e.V. (DBJV) informiert erstmals auf der AUGSBOW zur JAGEN UND FISCHEN über diese absolut faszinierende Art der leisen Jagd. „Leider ist meist unzureichendes Wissen für eine ablehnende Haltung gegenüber der Jagd mit Pfeil und Bogen ursächlich. Das möchten wir als erfahrene Jäger durch unsere aktive Aufklärungsarbeit am Messestand des DBJV ändern“, so Helge Clauß, Medienkoordinator beim DBJV. „In den USA gibt es mittlerweile rund 12 Millionen Bogenjäger, in Frankreich werden kombinierte Drückjagden mit Bogenschützen und Gewehrschützen praktiziert“, erläutert Clauß. Als absolut tierschutzgerecht, aufgrund der großen technischen Weiterentwicklungen in den letzten 50 Jahren, beschreibt er diese beeindruckende Form der Jagd. Moderne Zielhilfen sorgen für präzise Schüsse, High-Tech-Materialien bei den meist verwendeten Compoundbögen bieten ein gutes Handling und zusammen mit den passenden Jagdpfeilen eine komplette Durchdringung des Wildkörpers. „Die Bogenjagd ist gänzlich wildbretschonend, denn die rasierklingenscharfen Pfeilspitzen gehen nicht nur durch jedes mitteleuropäische Jagdwild, sondern sie hinterlassen keinerlei Hämatome“, führt Clauß auf. Der DBJV stellt auf seinem Stand die verschiedenen Jagdmethoden sowie moderne Jagdbögen und Jagdpfeile aus Carbon und Aluminium vor.

Hinter einer verantwortungsbewussten Jagd mit Pfeil und Bogen stehen permanente Übungseinheiten und eine gute körperliche Fitness. Wer möchte, darf sich am Stand ausprobieren und den Profis nacheifern, die im aufgebauten 3D-Parcours mehrmals täglich ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. „Die Bogenjagd ist sehr naturverbunden. Gejagt wird mit hoher Kenntnis des Reviers und gegen den Wind, häufig an Wechseln, unterstützt durch mobile Leitern oder Klettersitze. Das Spannen des Bogens ist nicht komplett geräuschlos und gibt dem Wild seine Chance. Wild wird auf maximal 25 Meter Entfernung gejagt. Zukünftig könnte die Bogenjagd eine wichtige Bereicherung für den urbanen Raum darstellen, wie ein Projekt in mehreren spanischen Großstädten an Wildschweinen bereits dokumentiert. www.dbjv.org

Bayerische Meisterschaften im Bogensport

Hochkarätige Schützen zeigen ihre Treffsicherheit auf der Bayerischen Meisterschaft Bogen WA Halle 2020, die am Samstag und Sonntag in der Messehalle 1 stattfindet. Dieses Jahr gibt es eine Besonderheit:

Erstmals auf einer Bayerischen Meisterschaft Bogen in der Halle findet ein Finale in den Olympischen Disziplinen Recurve Herren und Damen sowie in der Disziplin Compound Herren und Damen statt. Hierzu erfolgt am Samstagvormittag eine Qualifikationsrunde in den entsprechenden Disziplinen und Klassen. Diese entscheidet über die Teilnahme an den Ausscheidungswettkämpfen für die jeweiligen Finals am Samstagnachmittag, welche wir für interessierte Besucher professionell moderieren“, erklärt Landesbogenreferent Stefan Fent, der diesen Wettbewerb für den Bayerischen Sportschützenbund organisiert. Bei 45 Scheiben über die komplette Hallenbreite geht es hier Einschlag auf Einschlag. Volle Nervenstärke und Konzentration, aber auch ein in sich Ruhen sowie die nötige Körperspannung werden den Schützen unter erschwerten Bedingungen abverlangt. Zwei große Leinwände übertragen sowohl den Einschlag auf der Scheibe als auch die konzentrierten Gesichter der Sportler. Die Ergebnisse werden dabei laufend aktualisiert.

Von der Hallentribüne lässt sich das hochkarätige Teilnehmerfeld im spannenden Wettkampf am besten beobachten. Neben dem gesamten bayerischen Landeskader und einigen Schützen aus dem Deutschen Nationalkader sind auch die Weltrekordhalterin Claudia Wohlleben sowie die neuen deutschen Rekordhalter Wilhelm Dillinger, Sabine Sauter, Sigrid Sauter, Patricia Sauter, Ludwig Stammberger, Krzysztof Skrzydel und Christoph Hin-terwinkler mit am Start. Darüber hinaus zählen weitere international erfolgreiche Bogenschützen wie Florian Stadler, Nora Kipferler, Teresa Wellner und Michael Meyer zu den Teilnehmern. Am Sonntag schießen die Schützen der Master-, der Senioren-, der Junioren- und der Jugendklasse mit Blank-, Recurve- und Compoundbögen. Insgesamt erwartet die Messe AUGSBOW rund 500 der besten Bogenschützen Bayerns, zuzüglich ihrer Betreuer, Trainer und Fans.

Die AUGSBOW findet man unter www.augsbow.de oder unter www.facebook.com/augsbow. Auf Facebook laufen die Posts zu neuen Ausstellern und Produkten, um die Bogensportszene bis zur Eröffnung auf dem Laufenden zu halten.

Am Sonntag ist von 9.30 bis 17.00 Uhr geöffnet.

.