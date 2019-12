BG Leitershofen/Stadtbergen vs. MTSV Schwabing | „Bachelor“ Mangold kommt

Das Basketballjahr 2019 endet für die BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtbergen an diesem Wochenende mit dem sogenannten Weihnachtsspiel. Am Samstagabend empfangen die Kangaroos in der 1. Regionalliga Südost um 19.30 Uhr in der Sporthalle Stadtbergen den MTSV Schwabing, das Vorspiel bestreitet eine Klasse tiefer die zweite BG-Garnitur gegen München Basket (Sprungball 16.45 Uhr). Rund um beide Partien gibt es dazu ein umfangreiches Rahmenprogramm für die Fans. In dessen Mittelpunkt steht zweifellos der Bachelor Andrej Mangold aus der gleichnamigen RTL-Dating Show 2019, welcher den Kangaroos einen Besuch abstatten wird.