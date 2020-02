Brauche ich wirklich ein künstliches Gelenk?

Die Endoprothetik befasst sich im Allgemeinen mit dem Ersatz zerstörter Gelenke durch eine Prothese. Wenn konservative und gelenkerhaltende Behandlungsmöglichkeiten erfolglos ausgeschöpft sind, ist es oft notwendig, je nach Schweregrad und Erkrankung, das Gelenk teilweise oder vollständig zu ersetzen.

Welche Methoden kommen für welche Patienten infrage? Was genau bedeutet ein Teilgelenkersatz? Und was können Sie selbst tun, um Ihre Beweglichkeit zu verbessern? All diese Fragen beantwortet Dr. med. Jan Tomas, Chefarzt des Hessing Zentrums für Endoprothetik, Fußchirurgie und Rheumaorthopädie, in seinem Vortrag am Donnerstag, den 7. Mai 2020.

Die Veranstaltung findet um 19.30 Uhr im Hörsaal der Hessing Kliniken in Augsburg-Göggingen statt. Der Eintritt ist frei. Da die Plätze begrenzt sind, bitten wir um eine Anmeldung unter events@hessing-stiftung.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter 0821 909 167.