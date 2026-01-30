Verbale Bedrohung am Infostand in Coburg: Polizei sucht Zeugen für Vorfall am politischen Stand der Partei „Die Linke“

COBURG. Am Samstagmittag ereignete sich in der Coburger Innenstadt ein Vorfall, bei dem es zu einer verbalen Bedrohung an einem politischen Infostand kam. Die Kriminalpolizei in Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und ruft Zeugen auf, sich zu melden.

Vorfall am Infostand von „Die Linke“

Während einer Informationsveranstaltung der Partei „Die Linke“ war am 24.01.2026 ein Infostand in der Spitalgasse aufgebaut, direkt vor einem dortigen Geschäft. Gegen 13.05 Uhr versuchte eine Frau, einem jungen Mann einen Flyer zu überreichen. Der Mann reagierte mit einer verbalen Bedrohung und entfernte sich anschließend zu Fuß in Richtung Spitaltor.

Beschreibung des Tatverdächtigen

Der gesuchte Mann wird als deutsch beschrieben, im Alter von etwa 16 bis 19 Jahren, circa 175 Zentimeter groß, mit schlanker Statur und braunen Haaren.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei Coburg

Die Kriminalpolizei in Coburg bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des gesuchten Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.