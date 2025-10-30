Verband verzeichnet 2025 kaum großflächige Borkenkäfer-Schäden

Der Borkenkäfer hat in diesem Jahr dem deutschen Wald deutlich weniger zugesetzt als noch in den Jahren zuvor. “Großräumige Schäden durch den Borkenkäfer, wie wir sie in früheren Jahren erleben mussten, sind 2025 weitgehend ausgeblieben”, sagte der Präsident des Verbandes der Waldbesitzer (AGDW), Andreas Bitter, der “Rheinischen Post” (Donnerstagausgabe).

Holzstämme im Wald (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Vielerorts hätten reichlich Niederschläge für eine Verbesserung der Wasserversorgung der Waldbestände gesorgt. “Das hat die Abwehrkräfte der Fichten gegenüber dem Borkenkäfer gestärkt”, so Bitter.

Allerdings sei die Zeit des Schädlings nicht vorbei. “Aufgrund der rasanten Reproduktionsgeschwindigkeit des Borkenkäfers kann die Lage schnell umschlagen”, erklärte der Verbandspräsident. Bitter rief die Waldbesitzer dazu auf, “sauber in den Winter” zu starten und befallene Fichten zu suchen sowie zeitnah aufzuarbeiten.

Auch die Politik sei gefordert. Sie müsse für “eine verlässliche Forstpolitik und eine angepasste Förderung” sorgen, sagte Bitter.