Verbessert, aber ohne Punkte | FC Augsburg verliert auch in Dortmund

Nach dem schwachen Spiel der Vorwoche zeigte sich der FC Augsburg heute in Dortmund deutlich verbessert. Für einen Punktgewinn reichte es am Ende aber nicht. Der BVB gewann sicherlich verdient mit 2:1.

Nach dem wirklich schlechten Spiel in Freiburg vor einer Woche musste der FC Augsburg am Samstagnachmittag zur offensivstarken Borussia aus Dortmund. Doch der BVB verzichtete unter anderem ausgerechnet auf seinen Torjäger vom Dienst Erling Haaland. Der Norweger musste mit muskulären Problemen passen. An der Favoritenrolle der Westfalen änderte dies freilich nichts. FCA-Coach Weinzierl versuchte mit einer im Vergleich zur Vorwoche auf fünf Positionen veränderten Startaufstellung dagegenzuhalten. Gruezo, Strobl, Maier, Cordova und Zeqiri kamen für den schwachen Framberger, für Dorsch, den erkrankten Hahn sowie Vargas und Niederlechner (Adduktorenprobleme) in die erste Elf.

Lange konnte die neu zusammengewürfelte Truppe die Null allerdings nicht halten. In der zehnten Spielminute verwandelte Guerreiro zur frühen Führung. FCA-Kapitän Gouweleeuw hatte Dortmunds Malen zuvor ungeschickt mit einem Tritt in die Hacke im Strafraum zu Fall gebracht. Es war bereits die zweite gefährliche Situation unter Beteiligung des Niederländers, der nur kurz zuvor Reus den Ball im Gefahrenbereich mit einem gestreckten Bein weggespitzelt hatte.

Einzelaktion ebnet den Weg zum Ausgleich

Die Führung jedenfalls war aufgrund der deutlichen Platzhoheit der Hausherren in der Anfangsviertelstunde gerechtfertigt. Es war phasenweise ein gefühlter Klassenunterschied, Augsburg musste sich gegen den Dauerdruck der Borussen zur Wehr setzen. Der FCA war größtenteils mit der Verteidigung des eigenen Tores beschäftigt, die dringend benötigte Entlastung durch eigene Offensivaktionen fand so gut wie nicht statt. Auch heute war man in der Vorwärtsbewegung zumeist zu ideenlos und fehlerbehaftet unterwegs. Eine Viertelstunde vor der Pause versuchte es Maier deshalb mit einer Einzelaktion, mit Erfolg. Aus 25 Metern nagelte er den Ball ans Kreuzeck des Dortmunder Tores, von dort prallte der Ball an die Schulter von BVB-Keeper Kobel zu dessen Landsmann Zeqiri. Die Brighton-Leihgabe konnte zum überraschenden 1:1-Pausenstand einschießen Schwarz-gelb musste sich den Vorwurf gefallen lassen, zu wenig aus rund 75 % Ballbesitz gemacht zu haben.

Augsburg besser im Spiel

Zu Beginn der zweiten Hälfte ging es aber erst einmal im bekannten Muster weiter. Caligiuri hatte den Ball in der Dortmunder Hälfte gegen Hummels verloren, dann ging es schnell. Über Wolf und Reus kam das Spielgerät zu Brandt, der den BVB mit einem platzierten Schuss erneut in Führung bringen konnte (51.). Direkt nach dem folgenden Anschluss waren es die Schwaben, die jubelten. Die Freude war allerdings nur von kurzer Dauer. Zeqiri hatte sich vor seinem Abschluss mit einem Schlag ins Gesicht von Akanji den notwendigen Platz geschaffen, der Treffer wurde deshalb nicht gegeben. Nur einen Augenblick später brannte es bereits bei einer Doppelchance von Reus wieder im Augsburger Strafraum. Dem FCA gelang es nun aber insgesamt betrachtet die Partie ausgeglichener zu gestalten.

Dortmund verpasst den K.O. – Augsburg versucht den Lucky Punch zu setzen

Die großen Torchancen hatte aber weiterhin Dortmund, ging damit aber sträflich um. Nach einem sehenswerten Konter hatte Hazard den Ball an den Pfosten, wenig später Reus den Ball freistehend über den Kasten gedonnert. Augsburg blieb die Chance durch einen zweiten Lucky Punch im Westfalenstadion zu punkten erhalten. Weinzierl versuchte diesen zu erzwingen und brachte mit einem offensiven Dreifachwechsel zehn Minuten vor dem Ende nochmals frische Kräfte. Auch der 18-jährige Außenstürmer Lasse Günther kam noch zu seinem Bundesligadebüt. Bewegen konnten sie aber alle nichts mehr. Dortmund brachte den Sieg über die Zeit und sicherte sich den achten Heimsieg in Serie. Augsburg muss seine Punkte gegen andere Gegner holen, nach der in der zweiten Halbzeit deutlich verbesserten kämpferischen Leistung sollte dies machbar sein.

Borussia Dortmund: Kobel – Meunier (54. Hazard), Akanji, Hummels (65. Pongracic), Guerreiro – Witsel (65. Can), Bellingham, Brandt, Wolf (72.Schulz), Reus – Malen (72.Reinier)

FC Augsburg: Gikiewicz – Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Pedersen (86. Günther) – Gruezo (78. Bazee), Strobl, Caligiuri, Maier (78.Gregoritsch), Cordova (63.Jensen) – Zeqiri (78.Niederlechner)

Tore: 1:0 Guerreiro (10./Foulelfmeter), 1:1 Zeqiri (35.), 2:1 Brandt (51.)

Gelbe Karten: Reus | Gruezo, Oxford, Zeqiri

Schiedsrichter: Tobias Welz (Wiesbaden)

Zuschauer: 40.000 (ausverkauft)