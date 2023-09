Verbraucherschützer fordern Verlängerung der Energiepreisbremsen

Die Chefin der Bundesverbraucherzentrale, Ramona Pop, fordert Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dazu auf, die Energiepreisbremsen über das Jahresende hinaus zu verlängern. „Die Erwartung an die Politik ist ganz klar, dass die Energiepreisbremsen bis mindestens Ostern 2024 verlängert werden“, sagte Pop den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben). Wenn vor dem Winter die Energiepreise „noch einmal steil nach oben“ gingen, dann wären die Verbraucher geschützt, fügte sie hinzu.

Gaszähler (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

In diesem Sinne sei es laut der obersten Verbraucherschützerin Deutschlands auch richtig, diesen Winter wieder Gas und Strom zu sparen. „Energiesparen ist gut fürs Klima und angesichts der weiter hohen Energiepreise natürlich auch der entscheidende Hebel, um Geld zu sparen.“ Sie rät dazu, Unterstützung bei einem Energieberater zu suchen. „Wer zum Beispiel die Heizung vor dem Winter richtig einstellt oder einen digitalen Thermostat am Heizkörper installiert, kann bares Geld sparen.“ Dabei seien vor allem langfristige Maßnahmen klima- und geldschonend. Die Preisbremsen laufen nach derzeitigen Regelungen am 31. Dezember 2023 aus.